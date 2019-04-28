В Башкирии ветер повредил крыши 12 частных домов и нескольких больниц

В Аургазинском районе Башкирии ветер с порывами 18—21 м/с повредил кровли 12 частных домов, сообщает ГУ МЧС по республике.

Отмечается, что в этом районе также пострадали кровли трех социально-значимых объектов и трех объектов ЖКХ. В селе Петровское Ишимбайского района ветер повредил кровлю больницы на площади 90 кв. м. В населенном пункте Антоновка Гафурийского района оказалась повреждена крыша больницы на площади 48 кв. м.

В начале апреля в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе ветер снес крышу дома. В результате произошедшего никто не пострадал. Перед этим окружное управление МЧС предупреждало о порывах ветра до 20—25 м/с.