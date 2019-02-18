В Ставрополе ввели режим ЧС из-за ураганного ветра

Власти Ставрополя ввели в городе режим чрезвычайной ситуации из-за ураганного ветра. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«По согласованию с губернатором региона Владимиром Владимировым в Ставрополе введен режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.

По данным властей, за сутки в Ставрополе из-за ветра были повреждены более 40 линий электропередачи, частично разрушены кровли школы и колледжа, повалены около 50 деревьев.

По данным «Ставропольской правды», в результате падения дерева пострадала женщина.

Накануне ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщило, что ветер в городе усиливался до 15–27 м/с. Также в ведомстве предупредили, что в понедельник, 18 февраля, в регионе местами ожидается северо-западный ветер до 30 м/с.