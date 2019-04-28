СК сообщил о нехватке жилетов на затонувшем в Финском заливе катере

СК сообщил о нехватке жилетов на затонувшем в Финском заливе катере

На катере, затонувшем накануне в Финском заливе, было недостаточно спасательных жилетов, сообщается в канале Следственного комитета России в «Там-Там».

«Всего на катере было восемь спасательных жилетов, и одному из пассажиров не хватило жилета», — говорится в сообщении.

Катер с девятью людьми на борту перевернулся в Финском заливе накануне. Спасателям удалось вытащить из воды восемь человек, еще один пропал без вести. Один из пассажиров, которых спасли, позднее умер в больнице. СК возбудил по факту произошедшего уголовное дело.

РЕН ТВ писал, что причиной произошедшего могло стать то, что катер запутался в рыболовных сетях и перевернулся из-за ветра. О сильном ветре, который мог стать причиной аварии катера, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.