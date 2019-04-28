После аварии с прогулочным катером в Финском заливе погибла женщина

Всего на борту перевернувшегося накануне катера находились девять человек. Один из них пропал без вести, еще один скончался в больнице, рассказали в Следственном комитете

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В больнице скончалась женщина, которую спасли после аварии с прогулочным катером в Финском заливе. Об этом РБК сообщила помощник руководителя по связям со СМИ Северо-Западного следственного управления СКР на транспорте Мария Добрынина.

«В данный момент могу подтвердить смерть девушки, спасенной вчера из воды. Она скончалась в больнице», — сказала она.

ТАСС представитель ведомства, в свою очередь, уточнила, что в госпитализации нуждаются еще пять человек, которых удалось вытащить из воды. Двоих медики после оказания первой помощи отпустили домой. Подробностей о состоянии людей, которые остаются в больнице, собеседница агентства не привела.

Прогулочный катер опрокинулся в районе Канонерского острова в Финском заливе около 21:30 накануне. Всего, по данным спасателей, в момент аварии на борту находились девять человек. Восемь из них удалось вытащить из воды, еще один пропал без вести. К поисково-спасательной операции были подключены 18 единиц техники и 47 человек.