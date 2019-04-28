Синоптики предупредили о заморозках в Москве

В начале следующей недели в Москве ожидаются заморозки, сообщил РБК специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, в ночь на понедельник, 29 апреля в столице будет около ноля градусов, а по области температура будет колебаться от минус трех до плюс двух.

Днем 29 апреля в Москве будет от плюс 10 до плюс 12 градусов тепла, а по области — от плюс 8 до плюс 13, рассказал Леус.

В ночь на вторник, 30 апреля в городе будет от нуля до плюс двух, а по области — от минус двух до плюс трех градусов. Днем в Москве будет от плюс 12 до плюс 14, в Подмосковье — от плюс 10 до плюс 15, сообщил специалист «Фобоса». В ночь на среду, 1 мая в столице ожидается от плюс одного до плюс трех градусов, в области — от минус одного до плюс четырех, днем в Москве будет от плюс 14 до плюс 16, а в регионе — от плюс 12 до плюс 17.

«Каких-то сильных ветров или катаклизмов в эти дни не ожидается», — добавил Леус.