Синоптики пообещали резкое похолодание в Москве перед праздниками

В Москве перед предстоящими майскими праздниками резко похолодает. Об этом РБК сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Резко понизится температура 28 апреля, практически на 10 градусов по сравнению с той, которая сейчас. Ночью в воскресенье будет от плюс 8 градусов до плюс 10 градусов, облачно, кратковременные дожди, днем — от плюс 11 градусов до плюс 13 градусов. А вот уже в понедельник днем будет от плюс 8 градусов до плюс 13 градусов, а ночью будет около плюс 3 градусов. Температура будет ниже даже климатической нормы, не говоря о том аномальном тепле, которое творится сейчас», — рассказал Вильфанд.

Он отметил, что 1 и 2 мая «такой жары, как сейчас, не будет».

Накануне в Москве температура воздуха побила рекорд для 24 апреля за семь лет. Столбики термометров превысили плюс 22 градуса. Абсолютный рекорд для этого дня был установлен в 1958 году — плюс 28 градусов.