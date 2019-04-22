Синоптики пообещали москвичам похолодание на будущей неделе

В столицу на следующей неделе придет похолодание. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Если на этой неделе будет за плюс 20 даже градусов, на следующей неделе похолодание до плюс 15–16 градусов, это все равно выше нормы. Пройдут кратковременные дожди», — рассказал синоптик. Он отметил, что ожидать серьезного ухудшения погоды не стоит.

Ранее Центр организации дорожного движения правительства Москвы призвал водителей не терять бдительности из-за установившейся хорошей погоды и не мечтать за рулем.