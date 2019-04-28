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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Четыре человека погибли после падения строительного крана в Сиэтле

Строительный кран упал на проезжую часть в Сиэтле в штате Вашингтон, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщается на сайте городского пожарного департамента.

Инцидент произошел в субботу, 27 апреля, в 15:28 по местному времени (01:28 мск 28 апреля). По данным спасателей, кран упал с крыши здания и разбил шесть автомобилей.

Бизнес
При обрушении крана на буровой платформе компании Eni пропал человек

Отмечается, что также пострадали четыре человека, их госпитализировали. Они получили травмы, не угрожающие жизни. Среди получивших ранения оказалась четырехмесячная девочка. Еще восемь человек медики осмотрели на месте происшествия.

Спасатели эвакуировали жителей дома, с которого упал кран. Министерство труда и промышленности Вашингтона начало расследование причин его поломки.

В начале марта в Москве частично обрушился башенный кран. В результате пострадал один человек. Инцидент произошел на проспекте Мира.

Теги: Сиэтл, строительный кран, Падение
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