Четыре человека погибли после падения строительного крана в Сиэтле

Четыре человека погибли после падения строительного крана в Сиэтле

Строительный кран упал на проезжую часть в Сиэтле в штате Вашингтон, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщается на сайте городского пожарного департамента.

Инцидент произошел в субботу, 27 апреля, в 15:28 по местному времени (01:28 мск 28 апреля). По данным спасателей, кран упал с крыши здания и разбил шесть автомобилей.

Отмечается, что также пострадали четыре человека, их госпитализировали. Они получили травмы, не угрожающие жизни. Среди получивших ранения оказалась четырехмесячная девочка. Еще восемь человек медики осмотрели на месте происшествия.