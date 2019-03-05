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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
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При обрушении крана на буровой платформе компании Eni пропал человек

Утром 5 марта на буровой платформе итальянской нефтедобывающей компании Eni обрушился в воду погрузочный кран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Платформа Barbara F, где произошло обрушение, находится примерно в 60 км от берега в районе порта Анконы. В результате инцидента пострадали два человека, а оператор крана упал в воду и пока считается пропавшим без вести.

Для поиска пропавшего оператора была организована поисково-спасательная операция, сообщила компания.

Eni — крупнейшая нефтегазовая компания Италии со штаб-квартирой в Риме. В России работает с «Газпромом» и «Роснефтью».

В октябре 2018 года в Мурманской области 70-тонный башенный кран упал на палубу российского авианосца «Адмирал Кузнецов». В тот день затонул плавучий док ПД-50 82-го судоремонтного завода; упавший кран находился на затонувшем доке. Четыре человека пострадали в результате происшествия, один из них позднее скончался, еще один человек ​пропал без вести. Авианосец был отбуксирован для дальнейшего ремонта к причалу филиала «35 судоремонтный завод» Центра судоремонта «Звездочка».

Теги: Eni, обрушение крана
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