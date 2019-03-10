В Москве при частичном обрушении башенного крана пострадал человек

В Москве при частичном обрушении башенного крана пострадал человек

На проспекте Мира в Москве частично обрушился башенный кран, пострадал один человек. Об этом РБК сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

Отмечается, что пострадавший был передан медицинским службам.

«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает, что инцидент произошел у дома 125 на проспекте Мира. По его словам, пострадавшим является крановщик.

В феврале на Страстном бульваре в Москве упал автокран и повредил два автомобиля. ЧП произошло, когда рабочие устанавливали автовышку. В результате никто не пострадал, движение по бульвару было ограничено.