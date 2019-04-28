СМИ сообщили об авиаударах армии Хафтара к югу от Триполи

СМИ сообщили об авиаударах армии Хафтара к югу от Триполи

Военно-воздушные силы (ВВС) Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром нанесли авиаудары по лагерю войск правительства национального единства. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источник.

Налеты произошли к югу от Триполи. По данным издания, ВВС ЛНА также атаковали лагерь в районе Аль-Фалах, в котором находились склады оружия и боеприпасов.

Reuters со ссылкой на очевидцев сообщает, что авиаудар был нанесен по Триполи вечером в субботу, 27 апреля. Местные жители рассказали, что атаку направлял беспилотник. Они также услышали громкие взрывы.

При этом накануне пресс-секретарь ЛНА Ахмед аль-Мисмари заявил, что «террористические отряды нанесли шесть ударов по армии вблизи Триполи», передает издание Adress Lybia. Он добавил, что армия выявила в столице боевиков «Аль-Каиды» (запрещена в России).