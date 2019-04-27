В Германии выразили сожаление из-за решения Трампа по договору об оружии

В Германии выразили сожаление из-за решения Трампа по договору об оружии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил сожаление по поводу решения президента США Дональда Трампа выйти из Международного договора о торговле оружием. Об этом сообщается на сайте МИД ФРГ.

«Мы сожалеем о решении президента США Дональда Трампа выйти из договора о торговле оружием. Это препятствует усилиям международного сообщества по более эффективному регулированию торговли обычными вооружениями», — сказал он

Министр отметил, что США является крупнейшим экспортером такого оружия, поэтому несет ответственность за установление международных стандартов. Маас подчеркнул, что Германия продолжит работать над укреплением и универсализацией договора.

Накануне Трамп заявил, что США выходят из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами. Он добавил, что ООН в ближайшее время получит соответствующее уведомление. По мнению Трампа, это решение защитит права американцев.