Трамп посетит саммит G20 в Японии

Президент США Дональд Трамп планирует поучаствовать в саммите стран «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в Японии. Об этом сообщил американский посол в Японии Уильям Хагерти, передает Reuters.

Агентство отмечает, что саммит будет проходить в городе Осака в июне. Хагерти добавил, что Трамп провел переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, в ходе которых они подтвердили намерение остановить импорт нефти из Ирана. Они также сошлись в желании того, чтобы Китай прекратил милитаризацию спорных территорий в Восточно-Китайском море.

Ранее в апреле в Белом доме сообщали, что Абэ приедет в США 26–27 апреля, а Трамп планирует посетить Японию 25–28 мая. В пресс-службе отмечали, что стороны были намерены обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова со стороны КНДР, а также торговые и инвестиционные отношения.

В апреле газета Mainichi Shimbun узнала у источников, что правительство Японии будет стремиться достичь базового соглашения с Россией в июне во время саммита G20. Издание отмечало, что на него должен прибыть российский президент Владимир Путин.