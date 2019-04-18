Mainichi сообщила об утрате Японией надежд на скорый договор с Россией

Mainichi сообщила об утрате Японией надежд на скорый договор с Россией

Правительство Японии потеряло надежду заключить широкое соглашение с Россией по мирному договору и территориальному спору. Об этом сообщает газета Mainichi Shimbun со ссылкой на источники, близкие к кабинету министров.

По данным издания, Япония будет стремиться достичь базового соглашения в июне, когда президент России Владимир Путин должен приехать в Токио на саммит G20. Газета напоминает, что сторонам пока не удалось урегулировать территориальный спор по Курильским островам.

«Мы не отказались от идеи прийти к широкому соглашению в июне, но оно фактически стало трудно достижимым», — сказал японский чиновник.

Издание отмечает, что широкое соглашение предусматривает разрешение территориального вопроса. В Токио в этом плане настаивают на возвращении Японии двух островов Курильской гряды — Хабомаи и Шикотан, а также совместной с Россией экономической деятельности на островах Кунашир и Итуруп.