Генсек ООН ответил на решение Трампа выйти из договора о торговле оружием

Генсек ООН ответил на решение Трампа выйти из договора о торговле оружием

Международный договор о торговле оружием — это единственный глобальный инструмент контроля в этой сфере. Об этом говорится в ответе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на решение президента США Дональда Трампа о выходе из договора.

Гутерриш назвал договор знаковым достижением в усилиях по обеспечению ответственности за торговлю оружием. По мнению генсека ООН, «это особенно важно в настоящее время, когда мы наблюдаем растущую международную напряженность и возобновление интереса к расширению и модернизации арсеналов».

По мнению Трампа, выход США из договора — это «исторический шаг», который направлен на защиту прав американцев. О своем решении выйти из «плохого, неправильного» соглашения американский лидер объявил 26 апреля во время выступления в Индианополисе.​

Договор вступил в силу 24 декабря 2014 года. Соглашение ратифицировали 83 государства, в том числе Австрия, Германия, Япония, Швеция и Бельгия. Соединенные Штаты подписали договор при предыдущем лидере Бараке Обаме. Перед тем, как покинуть пост, он отправил договор на ратификацию в Сенат.