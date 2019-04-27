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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Советник бизнесмена с Украины подтвердила его задержание в Москве

Советник по коммуникациям украинского бизнесмена Павла Климца Юлия Трестер подтвердила его задержание в Москве. Об этом она сообщила в своем Facebook.

«Я как советник по коммуникациям президента компании OLYMP Павла Климца должна сообщить следующее: сегодня в новостных лентах многих изданий появилась информация об аресте Павла Климца в Москве. Только информация относительно взятия под стражу соответствует действительности. Взятки не было», — написала Трестер.

По ее словам, в настоящее время делом бизнесмена занимаются адвокаты. Трестер отметила, что семья арестованного украинца попросила журналистов не строить никаких версий относительно причин его задержания. Она подчеркнула, что «это может навредить, потому что безопасность и жизнь Павла Климца может быть под угрозой».

Советник Климца сообщила, что в последние годы бизнесмен отходил от дел в компании. По ее словам, он планировал вести общественную деятельность с целью развития украинской экономики и популяризации таких инструментов привлечения инвестиций, как свободные экономические зоны и территории приоритетного развития.

Ранее о задержании Павла Климца в Москве за взятку в особо крупном размере сообщила газета ​«Коммерсантъ». По данным издания, визит украинца в Москву мог быть связан с обсуждением судьбы порядка 40% активов мультимиллионера в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, контроль над которыми он утратил в 2014 году после того, как в Донбассе начался конфликт.

Издание «Forbes Украина» по состоянию на 26 апреля оценило состояние бизнесмена в $34 млн.

Теги: Москва, Украина, задержание, бизнесмен
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