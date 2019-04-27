«Коммерсантъ» сообщил об аресте в Москве украинского мультимиллионера

По данным издания, украинский бизнесмен Павел Климец был задержан и арестован по подозрению в даче взятки. Forbes оценивает его состояние в $34 млн и отмечает, что в 2014-м он лишился части активов в Крыму и Донбассе

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве задержан и арестован 51-летний украинский мультимиллионер Павел Климец, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах и компании OLYMP, которую возглавляет бизнесмен.

По данным издания, уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере возбудили в Следственном управлении Следственного комитета по Центральному округу Москвы. Суд отправил мультимиллионера в СИЗО 12 апреля, позже адвокаты обжаловали решение, и апелляционная инстанция Мосгорсуда отменила постановление об аресте, но бизнесмена оставили под стражей.

Климец мог приехать в Москву чтобы обсудить свои активы в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, контроль над которыми он потерял в 2014 году после начала конфликта в Донбассе, пишет «Коммерсантъ».

«В последнее время Павлу Анатольевичу неоднократно приходили предложения о том, чтобы переписать либо по очень низкой цене продать часть этого своего бизнеса», — заявил источник издания.

Климец — украинский политик и бизнесмен, он был депутатом Рады V и VI созывов (2006 — 2007, 2007 — 2012 годы соответственно). Он руководит алкогольной компанией OLYMP. Как отмечает Forbes Украина, в 2014-м эта компания потеряла активы в Крыму и прекратила розлив вина и коньяков на заводе «Бахчисарай». Кроме того, у банка, собственником которого СМИ называли Климца, отозвали лицензию. Речь идет о зарегистрированном в Донецке банке «Украинский финансовый мир».