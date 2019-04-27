Из шахты в ЛНР подняли тела всех погибших горняков

Из шахты в ЛНР подняли тела всех погибших горняков

Спасатели подняли на поверхность тела всех 17 горняков, погибших при аварии в шахте «Схидкарбон» в​ самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он уточнил, что семьям погибших будут выплачены компенсации, а понедельник, 29 апреля, объявил днем траура. «Отдельное спасибо за помощь и поддержку братской России», — подчеркнул Пасечник.

Обрушение породы на шахте в поселке Юрьевка из-за взрыва метана произошло в четверг, 25 апреля. К месту происшествия по просьбе ЛНР направились российские спасатели. Позднее ОБСЕ уточняла, что зафиксировала въезд на Украину из России трех автомобилей с надписью «МЧС России».

