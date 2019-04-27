ОБСЕ сообщила о въехавших на Украину машинах МЧС с мигалками

На территорию Украины въехали три автомобиля, на которых были надписи «МЧС России». Об этом говорится в сообщении ОБСЕ.

Как уточняет организация, наблюдатели на пункте пропуска «Донецк» заметили «Газель» и два «КамАЗа», прибывшие с территории России, утром 26 апреля. На грузовиках «КамАЗ» были нанесены дополнительные надписи «Спасение в горах», сделанные на русском языке, говорится в сообщении.

Автомобили с номерами регистрации в Ростовской области без открытия тентов проехали на территорию Украины через полосу, предназначенную для выезжающих из Украины в Россию. При этом на всех трех машинах были включены синие аварийные огни.