МЧС отправило спасателей в ЛНР из-за аварии на местной шахте

На мини-шахте «Схидкарбон» в Лутугинском районе самопровозглашенной республики произошло ЧП. Для проведения спасательных работ туда по просьбе властей ЛНР направили сотрудников МЧС России, рассказали в ведомстве

Фото: ТАСС

Спасатели МЧС России по просьбе властей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) направились на шахту «Схидкарбон» в поселке Юрьевка Лутугинского района, где произошло чрезвычайное происшествие. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

К месту аварии российских спасателей, в том числе отряд горноспасателей МЧС, направили для оказания помощи и проведения спасательных работ, указали в пресс-службе.

Остальных деталей аварии там не уточнили.

По данным с официального сайта МЧС ЛНР, сообщение о ЧП поступило в 10:24 по местному времени (совпадает с московским). Что именно случилось на шахте, в луганском министерстве также не рассказали. К месту аварии были направлены четыре отделения военизированного горноспасательного отряда, позже к ним присоединился министр по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной республики Евгений Кацавалов, а также и.о. директора реагирования на ЧС ведомства Роман Кочетов, отметили в пресс-службе.

Луганский информационный центр (ЛИЦ) при этом отмечает, что ситуацию на шахте под свой контроль уже взял глава ЛНР Леонид Пасечник. Для ликвидации последствий аварии он поручил создать межведомственную комиссию.