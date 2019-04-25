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PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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МЧС отправило спасателей в ЛНР из-за аварии на местной шахте
На мини-шахте «Схидкарбон» в Лутугинском районе самопровозглашенной республики произошло ЧП. Для проведения спасательных работ туда по просьбе властей ЛНР направили сотрудников МЧС России, рассказали в ведомстве
Фото: ТАСС

Спасатели МЧС России по просьбе властей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) направились на шахту «Схидкарбон» в поселке Юрьевка Лутугинского района, где произошло чрезвычайное происшествие. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

К месту аварии российских спасателей, в том числе отряд горноспасателей МЧС, направили для оказания помощи и проведения спасательных работ, указали в пресс-службе.

Остальных деталей аварии там не уточнили.

По данным с официального сайта МЧС ЛНР, сообщение о ЧП поступило в 10:24 по местному времени (совпадает с московским). Что именно случилось на шахте, в луганском министерстве также не рассказали. К месту аварии были направлены четыре отделения военизированного горноспасательного отряда, позже к ним присоединился министр по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной республики Евгений Кацавалов, а также и.о. директора реагирования на ЧС ведомства Роман Кочетов, отметили в пресс-службе.

Луганский информационный центр (ЛИЦ) при этом отмечает, что ситуацию на шахте под свой контроль уже взял глава ЛНР Леонид Пасечник. Для ликвидации последствий аварии он поручил создать межведомственную комиссию.

Речь, как поясняет портал, идет об угледобывающей мини-шахте «Схидкарбон» в поселке Юрьевка. В Лутугинском районе это предприятие является единственной мини-шахтой. Со второй половины 2014 года из-за вооруженного конфликта на востоке Украины работа «Схидкарбона»​ была приостановлена и предприятие находилось в поддерживающем режиме.

Заработала вновь шахта с января прошлого года. В 2018 году, по информации ЛИЦа, добыча угля там составила 29,868 тыс. т. Потребителями добываемого на «Схидкарбоне»​ угля являются Алчевский металлургический комбинат и металлургические предприятия Макеевки и Енакиево (последние расположены на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики).

Прежде официально власти России говорили только о том, что с российской территории на территории самопровозглашенных республик ходят гуманитарные конвои. Первый такой конвой отправился в Донбасс в августе 2014 года (он состоял из 280 грузовиков, общий объем груза составлял 2 тыс. т). Известно, что в конце декабря прошлого года Россия направила на восток Украины 84-й гумконвой.

Авторы: Евгения Маляренко, Александра Федотова
Теги: ГУ МЧС, шахта, ЛНР
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