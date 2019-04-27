Из шахты в ЛНР после аварии подняли тела 13 горняков

Из шахты в ЛНР после аварии подняли тела 13 горняков

Спасатели подняли на поверхность тела 13 горняков, погибших при аварии на шахте ​«Схидкарбон» в​ самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Об этом пишет Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу МЧС ЛНР.

​Судьба еще четырех человек остается неизвестной.

​В четверг, 25 апреля, на шахте «Схидкарбон» в поселке Юрьевка произошло обрушение породы. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, причина аварии — взрыв метана. Под землей оказались 17 человек.

К месту происшествия по просьбе ЛНР направились российские спасатели. Позднее ОБСЕ сообщала, что зафиксировала въезд на Украину из России трех автомобилей с надписью «МЧС России».