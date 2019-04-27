В результате ДТП в Омске погибли четыре человека

В результате ДТП в Омске погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Омске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МВД.

Автомобили Renault и Mitsubishi столкнулись на улице Красноярский тракт вечером 26 апреля. Четыре человека погибли на месте, еще четверых, в том числе ребенка, доставили в больницы.

В региональном Минздраве агентству сообщили, что состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Четырехлетний ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, добавили в ведомстве.

В феврале на 6-й Станционной улице в Омске столкнулись маршрутный автобус и «КамАЗ», в результате пострадали два человека.

