В Омске два человека пострадали при столкновении автобуса с «КамАЗом»

В Омске два человека пострадали при столкновении автобуса с «КамАЗом»

Два человека пострадали при столкновении маршрутного автобуса с «КамАЗом» в Омске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.

В ведомстве заявили, что авария произошла на 6-й Станционной улице. По предварительным данным, водитель большегруза не справился с управлением, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом.

«В результате ДТП пострадали два пассажира, госпитализация не потребовалась», — рассказали в ГИБДД.

В полиции отметили, что в автобусе находились 18 пассажиров.