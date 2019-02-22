Общество , 10:01
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В Омске два человека пострадали при столкновении автобуса с «КамАЗом»
Два человека пострадали при столкновении маршрутного автобуса с «КамАЗом» в Омске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.
В ведомстве заявили, что авария произошла на 6-й Станционной улице. По предварительным данным, водитель большегруза не справился с управлением, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом.
«В результате ДТП пострадали два пассажира, госпитализация не потребовалась», — рассказали в ГИБДД.
В полиции отметили, что в автобусе находились 18 пассажиров.