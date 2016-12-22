В Омске при въезде такси в подземный переход пострадали три человека
Общество, 09:26
0
В Омске при въезде такси в подземный переход пострадали три человека
Три человека получили ранения после того, как автомобиль такси в Омске частично въехал в подземный переход. Об этом сообщается на сайте областного главка МВД России.
Авария произошла в 02:10 мск в районе дома № 5 по улице Красный Путь. Таксист 1995 года рождения на Lada Granta не справился с управлением и въехал в подземный переход. Водителя и пострадавших пассажиров 1995 и 1999 годов рождения доставили в больницу, причины ДТП устанавливаются.
В Москве 16 ноября произошло ДТП на Кутузовском проспекте с участием автомобиля такси Hyundai Solaris и Maybach. Погиб один человек, еще один получил ранения. Из-за аварии движение по проспекту было временно ограничено.