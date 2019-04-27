В США задержали бросившего телефон в сторону Трампа мужчину

Перед выступлением президента США Дональда Трампа на собрании Национальной стрелковой ассоциации в Индианополисе (штат Индиана) мужчина из зала бросил на сцену сотовый телефон. На кадрах, опубликованных телеканалом NBC News, видно, как телефон вылетел из толпы и упал слева от Трампа, когда тот поднялся на сцену.

Несмотря на инцидент, президент США начал выступление.

Телеканал сообщает, что телефон принадлежал 31-летнему мужчине по имени Уильям Роуз. Его задержали. Сам мужчина при этом утверждал, что его аппарат украли.

Как передает Fox News со ссылкой на источники, Роуз был в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в офис шерифа округа Марион «для оценки психического состояния».