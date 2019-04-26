Спасатели подняли тело пятого горняка после аварии на шахте в ЛНР

Спасатели подняли тело пятого горняка после аварии на шахте в ЛНР

Спасатели подняли на поверхность тело пятого горняка, погибшего в аварии на шахте «Схидкарбон» в​ самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем аккаунте в Twitter.

«Судьба 12 шахтеров по-прежнему неизвестна. Искренние соболезнования родным и близким погибших», — сказал он.

​25 апреля на шахте «Схидкарбон» в поселке Юрьевка произошло обрушение породы. Пасечник отмечал, что авария на шахте произошла из-за взрыва метана. Под землей оказались 17 человек.

К месту происшествия направили отряды МЧС России. Глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов сообщал, что в спасательной операции задействовали около ста человек.