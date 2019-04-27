Штаб Зеленского допустил роспуск Рады из-за отсутствия коалиции

Роспуск Верховной рады возможен, поскольку в настоящее время в парламенте нет коалиции. Об этом в эфире шоу «Глас народа» на телеканале «112 Украина» заявил спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

«Коалиция состоит из 2 фракций. В этих фракциях не хватает народных депутатов, то есть их там меньше, чем 226», — сказал он.

По словам Разумкова, различные организации обращались к спикеру Рады Андрею Парубию с просьбой предоставить поименный список депутатов, входящих в коалицию, но не получили ответа. «Кстати, это нарушение действующего законодательства. Поэтому прецедент того, что роспуск может иметь место, есть», — отметил он.

Как отметил спикер штаба Зеленского, по оценкам юристов, Рада не может быть распущена позднее 27 мая. Разумков считает, что ЦИК страны поэтому затягивает процесс обнародования результатов выборов. После этого, по его мнению, Рада будет затягивать процесс назначения даты инаугурации, «чтобы он попал после срока, когда Рада может быть распущена».