Подозреваемых в избиении отца бойца ММА полицейских уволили

Трех полицейских, которых подозревают в избиении мужчины до смерти, уволили со службы. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД по Московской области.

Отмечается, что речь идет об оперуполномоченных уголовного розыска муниципального управления МВД «Орехово-Зуевское». «Они понесут наказание в соответствии с законодательством​», — говорится в сообщении.

При этом к строгой дисциплинарной ответственности также привлекли врио начальника второго отдела полиции, его заместителя, начальника отдела уголовного розыска и начальника уголовного розыска МУ МВД «Орехово-Зуевское».

Главное следственное управление СКР Подмосковья сообщает, что полицейским предъявили обвинение по ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека) и ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). Одного полицейского заключили под стражу, а двух других отправили под домашний арест.