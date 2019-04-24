СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских

Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области. Источник ТАСС в правоохранительных органах и РЕН ТВ сообщают, что речь идет о Сулли Юнусилау, отце чемпиона ММА Магомеда Юнусилау.

«Возбуждено уголовное дело в отношении трех сотрудников полиции 1990, 1991 и 1987 года рождения, замещающих должности оперуполномоченных 2-го отдела полиции МУ МВД России «Орехово-Зуево», — говорится в сообщении. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

Инцидент произошел 11 апреля в Орехово-Зуево. По данным СК, «из-за внезапно возникших неприязненных отношений» полицейские нанесли 46-летнему мужчине множественные удары ногами и руками, после чего скрылись. Потерпевшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, через неделю он умер от полученных травм.

Суд арестовал одного из подозреваемых, его соучастников отправили под домашний арест. В ближайшее время им предъявят обвинение.

Ранее в апреле в Краснодаре завели дело в отношении полицейских, которые избили резиновой палкой и ногами мужчину. В результате здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред.