Нурмагомедов отреагировал на смерть избитого полицейскими отца бойца ММА

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал на своей странице в Instagram историю с избиением Сулли Юнусилау — отца ​другого бойца MMA, Магомеда Юнусилау.

11 апреля Сулли Юнусилау избили в Москве. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, через неделю он умер от полученных травм. Накануне СК сообщил, что арестовал по подозрению в причастности к этому преступлению трех полицейских из Орехово-Зуево. Одного из подозреваемых отправили в СИЗО, еще двух — под домашний арест, уточнили следователи.

Нурмагомедов, комментируя историю, выразил поддержку Магомеду Юнусилау, а также свое возмущение действиями сотрудников полиции.

«Как можно человека забить до смерти, и это действующие сотрудники [полиции] сделали, если человек нарушил, то ведь у нас в стране есть закон для этого, и ни где не написано, что надо забивать до смерти», — написал Нурмагомедов (орфография и пунктуация автора сохранены). «Надеюсь, эти преступники понесут наказание по всей строгости закона», — добавил он.

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