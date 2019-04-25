Нурмагомедов отреагировал на смерть избитого полицейскими отца бойца ММА

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,92 +0,60 EUR Бирж. 72,28 +0,52 Brent 75,44 +1,36% USD Нал. 65,22 64,34 EUR Нал. 72,71 71,73 USD ЦБ 64,68 +0,70 EUR ЦБ 72,11 +0,40 EUR/USD 1,1133 -0,0023 BTC/USD Бирж. 5 441,50 -34,70 IMOEX 2 583,89 +0,19% RTSI 1 253,98 -0,79% DJIA 26 597,05 -0,22% Nasdaq 8 102,02 -0,23%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 64,68 (+0,7) Quote, 12:10
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 72,11 (+0,4) Quote, 12:10
Суд отказал бойцу Емельяненко в возвращении водительских прав Общество, 12:56 Кубок Стэнли обратился к Овечкину после вылета «Вашингтона» Общество, 12:54 Путин впервые прокомментировал итоги выборов на Украине Политика, 12:51 Путин удивился резкой реакции на выдачу паспортов жителям Донбасса Политика, 12:47 Последствия пожаров в Забайкальском крае. Фоторепортаж Общество, 12:46  Какой была самая большая пробка Авто, 12:45 Путин сообщил о личных впечатлениях от общения с Ким Чен Ыном Политика, 12:42 Путин пообещал обсудить с США итоги своей встречи с Ким Чен Ыном Политика, 12:39 Детям с аутизмом можно помочь, обучая их родителей Партнерский материал, 12:30 Россия признала проблему с качеством идущей в Белоруссию нефти Бизнес, 12:30 Reuters узнал об остановке Чехией импорта нефти по «Дружбе» Экономика, 12:26 Роскомнадзор заблокировал сайты с пиратскими копиями «Игры престолов» Технологии и медиа, 12:25 Почему на рынке криптовалют все хорошо Крипто, 12:24 Ким Чен Ын помахал Путину из окна машины после завершения саммита Политика, 12:21
Общество ,  
0 
Нурмагомедов отреагировал на смерть избитого полицейскими отца бойца ММА

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал на своей странице в Instagram историю с избиением Сулли Юнусилау — отца ​другого бойца MMA, Магомеда Юнусилау.

11 апреля Сулли Юнусилау избили в Москве. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, через неделю он умер от полученных травм. Накануне СК сообщил, что арестовал по подозрению в причастности к этому преступлению трех полицейских из Орехово-Зуево. Одного из подозреваемых отправили в СИЗО, еще двух — под домашний арест, уточнили следователи.

Нурмагомедов, комментируя историю, выразил поддержку Магомеду Юнусилау, а также свое возмущение действиями сотрудников полиции.

«Как можно человека забить до смерти, и это действующие сотрудники [полиции] сделали, если человек нарушил, то ведь у нас в стране есть закон для этого, и ни где не написано, что надо забивать до смерти», — написал Нурмагомедов (орфография и пунктуация автора сохранены). «Надеюсь, эти преступники понесут наказание по всей строгости закона», — добавил он.

https://www.instagram.com/p/Bwptz0VgGKd/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Юнусилау-младший — двукратный чемпион мира по MMA.

Нурмагомедов — действующий обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и третий спортсмен в рейтинге организации (без учета весовых категорий).

Теги: боец ММА
Материалы по теме
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Общество
Макгрегор заявил о переломе ступни за три недели до боя с Нурмагомедовым
Общество
Нурмагомедов ответил на слова Макгрегора о своей жене
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter