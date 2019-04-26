Правозащитники заявили о первом деле по закону о фейковых новостях

В Архангельске завели первое дело по закону о фейковых новостях. Об этом сообщил РБК руководитель юридической службы одного из подразделений международной правозащитной группы «Агора» Алексей Глухов.

Фигуранткой дела стала активистка Елена Калинина. Ранее она дважды была привлечена к ответственности за одну и ту же акцию: отдельно за митинг и отдельно за шествие и в том числе за призывы к участию в этих публичных мероприятиях.

«И так уже нарушен принцип не быть​ дважды привлеченным за одно и то же действие. А возбуждение еще и третьего дела фактически за те же действия — это прямое нарушение Конституции и Конвенции о защите прав человека», — сказал Глухов, отметив, что это первый известный случай применения закона об ответственности за фейковые новости.

По данным портала 29.ru, поводом для дела стал пост Калининой во «ВКонтакте» о месте проведения антимусорного шествия. Правоохранители считают, что активистка знала, что мероприятие не согласовано и не может быть проведено, а значит, распространила недостоверную информацию.

До этого Калинину оштрафовали на 47 тыс. руб., ее осудили за пост в соцсети, а также за участие в митинге и шествии. ​