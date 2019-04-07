В Архангельске на митинг против полигона для мусора вышли 2 тыс. человек

В Архангельске на митинг против полигона для мусора вышли 2 тыс. человек

Активисты общественного движения «Поморье — не помойка!» провели в центре Архангельска несанкционированный митинг против планов строительстве в области центра для переработки отходов из Москвы. Акцию посетили 2,3 тыс. человек, сообщили РБК в пресс-службе администрации Архангельска. Участники прошли маршем от площади Профсоюзов до площади Ленина, где устроили митинг, сообщает 29.ru.

«Никакой информации о задержаниях нет, митингующим никто не мешал, несмотря на несанкционированность акции. Параллельно с акцией во всех округах прошли субботники, а также праздник здоровья на площади Профсоюзов», — пояснили в пресс-службе.

Активист общественного движения «Поморье не помойка» Дмитрий Секушин сообщил РБК, что акцию в Архангельске посетили не менее 5 тыс. человек. Участники несанкционированного мероприятия призвали губернатора Архангельской области Игоря Орлова выйти к людям на площадь и потребовали его отставки. С собой у жителей были портреты чиновников, поддержавших строительство мусорного полигона, а также плакаты с лозунгами.