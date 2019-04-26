В Малом театре назвали место и дату прощания с Элиной Быстрицкой

В Малом театре назвали место и дату прощания с Элиной Быстрицкой

Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой, скорее всего, пройдет в понедельник, 29 апреля, на основной сцене Малого театра, заявила РБК директор театра Тамара Михайлова.

Она добавила, что руководство театра хочет обратиться в мэрию, чтобы актриса была похоронена на Новодевичьем кладбище. ​

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая умерла 26 апреля в возрасте 91 года после тяжелой болезни.

Быстрицкая родилась в Киеве в 1928 году и в 1953 году окончила Институт театрального искусства им. Карпенко-Карого. В 1958 году актриса попала в труппу Малого театра, где в том числе играла в спектаклях «Веер леди Уиндермир», «Волки и овцы», «Горе от ума» и «Бешеные деньги».

Актриса — кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II и III степени, ордена Трудового Красного Знамени, ордена Отечественной войны II степени, ордена «Знак Почета».