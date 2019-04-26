Uber назвала диапазон цен при первичном размещении

При первичном размещении акций Uber диапазон цен на ценные бумаги будет составлять от $44 до $50. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию.

Ранее стало известно, что платежная система PayPal инвестирует в Uber порядка $500 млн. В Uber отметили, что с учетом средней цены за акцию в $47 PayPal достанется порядка 10,6 млн акций.

С учетом максимальной цены диапазона Uber может получить от IPO $10,4 млрд. Это может сделать IPO агрегатора такси крупнейшим первичным размещением компании из Кремниевой долины после выхода на биржу Facebook. В то же время, отмечает Financial Times, беспокойство инвесторов вызывает неудачный дебют конкурента Uber — Lyft. При первичном размещении акций этого агрегатора ценные бумаги упали в стоимости на 20% относительно начального предложения.

Официальную заявку на первичное размещение акций Uber подала в начале апреля. Размещение должно пройти на Нью-Йоркской фондовой бирже. Предварительная оценка стоимости компании — $120 млрд.