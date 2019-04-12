Uber в заявке на IPO предупредил инвесторов о риске не достичь прибыли

Uber в заявке на IPO предупредил инвесторов о риске не достичь прибыли

Компания Uber Technologies подала официальную заявку на первичное размещение своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже, сделав это вслед за конкурентом – компанией Lyft Inc.

Фото: Eric Risberg / AP

В заявке, которая опубликована на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США, в качестве суммы размещения назван $1 млрд. Речь идет об условной сумме, необходимой для расчета комиссий. Как указывает Bloomberg, реальная сумма размещения может быть большей, что позволит Uber претендовать на самое крупное IPO этого года.

В своей заявке Uber раскрыл финансовые показатели. Доход в 2018 г. составил $11,3 млрд, чистая прибыль - $997 млн. При этом оперативные расходы достигли $3,03 млрд.

При этом в Uber сообщили, что в будущем существует риск того, что компания не достигнет запланированных показателей по прибыли. Объясняется это как действиями конкурентов, которые играют на понижение цен, а также давление со стороны регулирующих органов в различных странах мира. При этом в Uber подчеркивают, что несмотря на имеющиеся проблемы компания является крупнейшим игроком на целом ряде рынков, а ее услугами пользуются более 90 миллионов человек.

В марте на IPO пошел основной конкурент Uber – Lyft Inc. Сумма размещения составила $2,34 млрд, благодаря чему это размещение стало крупнейшим в этом году. Изначально акции стоили $72, потом выросли в цене, однако позже подешевели до $61. Рыночная стоимость компании в итоге снизилась до $17,4 млрд.