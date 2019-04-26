ФСБ выиграла суд у «Новой газеты» из-за статей о пытках в Магнитогорске

Басманный суд Москвы удовлетворил иск Федеральной службы безопасности (ФСБ) к «Новой газете» о защите чести и достоинства из-за материалов издания о пытках в Магнитогорске. Об этом сообщает корреспондент «Новой» из зала суда.

Иск был подан в середине марта. Речь идет о двух материалах, в которых рассказывается о гражданине Киргизии, задержанном после взрыва дома в Магнитогорске. «Новая газета» со ссылкой на жену мужчины и правозащитников писала, что того пытали местные силовики. При этом после первой публикации прокурор Челябинской области Виталий Лопин сообщил, что задержанный от своих слов о пытках отказался.

В суде представитель ФСБ утверждала, что издание не предоставило доказательства пыток со стороны спецслужбы и также сообщало о пытках «сотрудниками ФСБ» без названия конкретного управления, что порочит репутацию ведомства в целом. Защита «Новой» настаивала, что автор материала не делал своих выводов, а только передавал поступившую ему информацию.

В итоге суд обязал издание удалить материалы со своего сайта и опубликовать опровержение. «Новая» намерена обжаловать решение суда.​