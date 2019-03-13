«Новая газета» сообщила о требованиях ФСБ удалить статьи про Магнитогорск

Претензии ФСБ связаны с несколькими материалами. В них сообщалось о пытках, которые, как утверждает издание, применялись к задержанному после взрыва в Магнитогорске 31 декабря 2018 года

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России обратилась в Басманный суд Москвы с иском о защите деловой репутации к «Новой газете» и ее корреспонденту. ФСБ просит признать информацию издания о пытках в Магнитогорске «не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию» службы. Об этом сообщила сама «Новая газета».

По данным газеты, речь идет о двух материалах, в которых говорится о гражданине Киргизии, задержанном после взрыва дома в Магнитогорске. Издание со ссылкой на жену мужчины и правозащитников сообщало, что его пытали местные силовики. Но вскоре после первой публикации с такими данными прокурор Челябинской области Виталий Лопин сообщил, что задержанный от своих слов отказался.

В исковом заявлении ФСБ, на которое ссылается «Новая газета», говорится, что «допущенные [изданием] высказывания фактически сводятся к тому, что ФСБ России приписывается применение незаконных методов получения признательных показаний». Это, «бесспорно, создает у широкого круга читателей негативное представление о федеральном органе исполнительной власти», считают в ФСБ. Служба потребовала удалить материалы с сайта «Новой газеты», а также опубликовать опровержение.

Пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева сообщила РБК, что иск ФСБ к «Новой газете» зарегистрирован в суде, уточнив, что «беседа назначена на 21 марта».