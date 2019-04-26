Спасатели подняли тело четвертого погибшего после аварии на шахте в ЛНР

Спасатели подняли тело четвертого погибшего после аварии на шахте в ЛНР

Тело четвертого горняка подняли на поверхность из-под завалов после аварии на шахте «Схидкарбон» Лутугинского района​ самопровозглашенной ЛНР. Об этом сообщил журналистам глава МЧС республики Евгений Кацавалов, передает Луганский информационный центр.

«По состоянию на 12:00 из первого штрека из-под завалов извлечен четвертый пострадавший без признаков жизни», — сказал он, добавив, что тело осмотрели судмедэксперты и доставили в морг.

Кацавалов отметил, что поиск остальных пострадавших при обрушении породы продолжается. «Шансы (на спасение) есть всегда», — подчеркнул он.

К поисково-спасательной операции привлекли 100 человек. С родственниками погибших и пропавших без вести работают психологи.