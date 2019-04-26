В ЛНР спасатели подняли тело третьего погибшего после аварии на шахте

В ЛНР спасатели подняли тело третьего погибшего после аварии на шахте

Тело третьего горняка достали на поверхность из-под завалов после аварии на шахте «Схидкарбон» Лутугинского района​ самопровозглашенной ЛНР. Об этом сообщается на сайте МЧС ЛНР.

«При проведении поисково-спасательных работ и разбора завалов обнаружены и переданы на поверхность трое шахтеров без признаков жизни», — говорится в сообщении.

По последним данным, под завалами оказались 17 человек. Поиск остальных 14 горняков продолжается. Ранее сообщалось о двух погибших и 15 пропавших без вести шахтерах.

Авария на шахте «Схидкарбон» произошла 25 апреля. По предположению экстренных служб, обрушение породы произошло из-за взрыва газовоздушной смеси. Руководитель республики Леонид Пасечник заявил, что причиной аварии на шахте стал взрыв метана.