Двое горняков погибли и 15 пропали без вести после аварии на шахте в ЛНР

Двое горняков погибли и 15 пропали без вести после аварии на шахте в ЛНР

На шахте «Схидкарбон», расположенной в Лутугинском районе самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), произошла авария, жертвами которой стали не менее двух горняков. Об этом сообщает «Луганскинформцентр» со ссылкой на главу МЧС ЛНР Евгения Кацавалова.

«Ситуация на шахте критическая, на текущий момент двое погибших, еще 15 без вести пропавших», — заявил он.

В пресс-службе администрации главы ЛНР сообщили «Луганскинформцентру», что руководитель республики Леонид Пасечник выехал на место происшествия.

Авария на шахте «Схидкарбон» произошла утром 25 апреля. Сразу после инцидента Пасечник взял ситуацию под личный контроль и поручил создать межведомственную комиссию для ликвидации последствий аварии.