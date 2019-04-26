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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Двое горняков погибли и 15 пропали без вести после аварии на шахте в ЛНР

На шахте «Схидкарбон», расположенной в Лутугинском районе самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), произошла авария, жертвами которой стали не менее двух горняков. Об этом сообщает «Луганскинформцентр» со ссылкой на главу МЧС ЛНР Евгения Кацавалова.

«Ситуация на шахте критическая, на текущий момент двое погибших, еще 15 без вести пропавших», — заявил он.

В пресс-службе администрации главы ЛНР сообщили «Луганскинформцентру», что руководитель республики Леонид Пасечник выехал на место происшествия.

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Маркшейдер и шахтер погибли на руднике в Забайкальском крае

Авария на шахте «Схидкарбон» произошла утром 25 апреля. Сразу после инцидента Пасечник взял ситуацию под личный контроль и поручил создать межведомственную комиссию для ликвидации последствий аварии.

Угледобывающее предприятие ООО «Схидкарбон» расположено в поселке Юрьевка, является единственной мини-шахтой на территории Лутугинского района. В 2018 году добыча угля составила почти 30 т. Потребителями добываемого на шахте угля являются Алчевский металлургический комбинат (АМК), а также металлургические предприятия Макеевки и Енакиево в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).

Теги: шахта, авария, ЛНР, горняки
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