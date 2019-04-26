Ким Чен Ын на бронепоезде покинул Владивосток и отправился в КНДР

Ким Чен Ын на бронепоезде покинул Владивосток и отправился в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын покинул Владивосток и направился обратно в Северную Корею после переговоров с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Бронепоезд северокорейского лидера покинул вокзал Владивостока с первого пути. На вокзале его провожали министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, губернатор Приморья Олег Кожемяко, замглавы МИД Игорь Моргулов и посол России в КНДР Александр Мацегора.

Как сообщает VladNews, перед отъездом из Владивостока Ким Чен Ын пригласил приехать в КНДР Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии России.

В день отъезда Ким Чен Ын вместе с Кожемяко пообедал в ресторане «Лесная заимка». Как сообщает Primamedia, все подъезды к заведению за несколько километров были заблокированы полицией. из-за чего на выезде из города образовалась пробка. На обеде лидера Северной Кореи угостили мясом изюбря, косули, медведя и кабана.