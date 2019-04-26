Земан возложил на Порошенко ответственность за ситуацию в Донбассе

Земан возложил на Порошенко ответственность за ситуацию в Донбассе

Президент Чехии Милош Земан в интервью Barrandov TV заявил, что президент Украины Петр Порошенко, который не смог переизбраться на второй срок, несет ответственность за происходящее в Донбассе.

По мнению чешского лидера, Порошенко неоднократно обещал украинцам, что конфликт на востоке Украины будет предотвращен, однако этого не произошло.

«Ему никто не верит», — объяснил Земан поражение Порошенко на выборах. Также президент Чехии добавил, что колоссальный отрыв Владимира Зеленского (избранный президент Украины) это подтверждает.

Земан считает, что Зеленский более предпочтителен на посту главы государства, чем «олигарх Порошенко». «Давайте пожелаем новому украинскому президенту всего самого лучшего», — заключил он.