Земан напомнил будущему главе Украины о невыполненном обязательстве Киева

Победителю выборов на Украине следует помнить, что Киев так и не исполнил часть обязательств по Минскому соглашению, уверен президент Чехии. Децентрализация Украины способна стать ключем к завершению конфликта, заявил Земан

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Президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov прокомментировал ход президентской кампании на Украине. Будущему лидеру страны, кем бы он ни был, он порекомендовал уделять больше времени внутренней политике и помнить об обязательствах по Минскому соглашению.

«Я очень и очень бы желал, чтобы новый или, возможно, переизбранный президент внимание в своей работе уделял не внешней, а внутренней политике. Украина является одной из беднейших стран Европы. Она раздираема гражданской войной. Нужно успокоить ситуацию», — сказал Земан.

Президент Чехии подчеркнул, что Украина разделена между западом и русскоязычным востоком. Возвращение Крыма под контроль он признал маловероятным. «Нереально ожидать, что российский режим изменится настолько, что он вернет Крым обратно Украине», — сказал он. Земан напомнил, что украинские власти не выполнили одно из ключевых условий Минских соглашений — изменение конституции и с последующей децентрализацией страны. Исполнение этого обязательства, предположил президент, могло бы окончить конфликт в Донбассе.

Земан ранее уже поднимал вопрос о необходимости изменения конституции Украины. По его словам, русскоязычное и украиноязычное население Украины «слишком ненавидят друг друга», хотя в стране и сложилось «хрупкое перемирие». Ключ к решению проблемы содержится в минских соглашениях, предусматривающих изменение основного закона страны, подчеркивал Земан.

С резкой критикой слов чешского президента выступил официальный Киев. Представитель украинского МИДа Екатерина Зеленко назвала заявление Земана «трансляцией российской пропаганды». «Взгляды господина Земана нам хорошо известны. Жаль, что он так и не понял, что в Украине уже пятый год длится не гражданская война, а российская агрессия», — сказала она.