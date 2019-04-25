Главный приз ММКФ получил казахстанский фильм

«Золотого Георгия» — главный приз Московского международного кинофестиваля (ММКФ) — получил фильм «Тренинг личностного роста» Фархата Шарипова из Казахстана. Об этом сообщается на сайте фестиваля. Лента-победитель рассказывает о банковском клерке, переживающем кризис среднего возраста.

«Серебряного Георгия» за лучшую режиссерскую работу вручили итальянцу Валерио Мастандреа за картину «Она смеется», а специальный приз жюри — китайскому режиссеру Чжан Чи за «Жизнь морских обитателей».

Соха Ниасти («Моя жизнь на втором курсе», Иран) получила приз за лучшую женскую роль, а Томми Корпела — за лучшую мужскую роль («Пустота», Финляндия).

Всего в конкурсе участвовало 13 фильмов из разных стран. Жюри фестиваля в этом году возглавлял корейский режиссер Ким Ки Дук. Ему вручили приз за вклад в мировой кинематограф.

