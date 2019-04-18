Общество , 18 апр, 22:54
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Как прошло открытие Московского международного кинофестиваля
В Москве открылся 41-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ). Торжественная церемония прошла в кинотеатре «Россия». ММКФ продлится до 25 апреля, в основной конкурс вошли 13 картин. Россия представлена тремя фильмами — «Эпидемия» Павла Костомарова, «Надо мною солнце не садится» Любови Борисовой, «Воскресенье» Светланы Проскуриной. Жюри основного конкурса возглавил южнокорейский режиссер Ким Ки Дук. Церемония открытия кинофестиваля — в фоторепортаже РБК.
Актер Борис Щербаков с супругой Татьяной
Актриса Екатерина Климова
Актер Игорь Петренко с супругой Кристиной Бродской
Актриса и режиссер, директор Московского государственного театра драмы и комедии на Таганке Ирина Апексимова
Актеры Егор Бероев и Ксения Алферова
Певица, актриса Валерия Ланская
Актриса Елизавета Боярская
Актер Александр Кузнецов
Певица Ян Гэ
Актер Эммануил Виторган с супругой Ириной
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова
Актрисы Надежда Михалкова и Анна Михалкова (справа налево)
Актер Сергей Гармаш
Вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон
Актриса Кристина Асмус