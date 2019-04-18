Как прошло открытие Московского международного кинофестиваля

В Москве открылся 41-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ). Торжественная церемония прошла в кинотеатре «Россия». ММКФ продлится до 25 апреля, в основной конкурс вошли 13 картин. Россия представлена тремя фильмами — «Эпидемия» Павла Костомарова, «Надо мною солнце не садится» Любови Борисовой, «Воскресенье» Светланы Проскуриной. Жюри основного конкурса возглавил южнокорейский режиссер Ким Ки Дук. Церемония открытия кинофестиваля — в фоторепортаже РБК.