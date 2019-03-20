Жюри ММКФ-2019 возглавит южнокорейский режиссер Ким Ки Дук

Жюри 41-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) возглавит обладатель «Золотого льва», режиссер Ким Ки Дук. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы ММКФ.

«В этом году жюри ММКФ возглавит южнокорейский режиссер Ким Ки Дук. Одна из его первых работ — «Реальный вымысел» — была представлена в конкурсе 23-го Московского кинофестиваля», — приводятся слова директора по связям с общественностью ММКФ Петра Шепотинника.

Остальные члены жюри и картины — участники конкурсных программ будут объявлены 2 апреля.

Ким Ки Дук — 58-летний режиссер, снявший более двух десятков фильмов. Он обладатель «Серебряного медведя» Берлинале 2004 года за фильм «Самаритянка»​ и «Золотого льва» Венецианского фестиваля 2012 года за фильм «Пьета».