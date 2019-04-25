В Санкт-Петербурге погиб попавший под экскаватор рабочий

Следственный комитет (СК) проводит доследственную проверку по факту гибели рабочего ​на строительном объекте на набережной реки Карповки в Санкт-Петербурге, говорится на сайте главного управления СК по Петербургу.

«Фонтанка» со ссылкой на региональное управление МЧС добавляет, что 36-летний рабочий попал под экскаватор, который упал набок. Мужчину пытались вытащить 16 спасателей. Издание уточняет, что инцидент произошел на месте разбора заброшенной гостиницы «Северная корона» — ее снос продолжается с декабря прошлого года и должен завершиться к лету 2019 года.​

В середине марта во Владивостоке при выполнении работ в нежилом помещении на двух мужчин обрушилась межкомнатная стена. В результате 27-летний рабочий погиб, второй получил травмы.