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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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В Санкт-Петербурге погиб попавший под экскаватор рабочий

Следственный комитет (СК) проводит доследственную проверку по факту гибели рабочего ​на строительном объекте на набережной реки Карповки в Санкт-Петербурге, говорится на сайте главного управления СК по Петербургу.

«Фонтанка» со ссылкой на региональное управление МЧС добавляет, что 36-летний рабочий попал под экскаватор, который упал набок. Мужчину пытались вытащить 16 спасателей. Издание уточняет, что инцидент произошел на месте разбора заброшенной гостиницы «Северная корона» — ее снос продолжается с декабря прошлого года и должен завершиться к лету 2019 года.​

В середине марта во Владивостоке при выполнении работ в нежилом помещении на двух мужчин обрушилась межкомнатная стена. В результате 27-летний рабочий погиб, второй получил травмы.

Теги: рабочий, гибель, экскаватор
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