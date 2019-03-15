Во Владивостоке рабочий погиб после обрушения стены дома

Во Владивостоке на рабочих обрушилась стена в нежилом доме, в результате один человек погиб. Об этом говорится на сайте Следственного управления СК по Приморскому краю.

В ведомстве сообщили, что 14 марта в городе было обнаружено тело 27-летнего мужчины, по факту организована доследственная проверка. Предварительно полицейские установили, что он погиб при выполнении работ в нежилом помещении, во время которых произошло ​обрушение межкомнатной стены. Еще один рабочий получил травмы.

В конце января в Москве двое рабочих выпали из строительной люльки на Пречистенке, один из них погиб. В ноябре прошлого года у столичной станции метро «Саларьево» обрушились конструкции строящегося торгового центра, что привело к гибели одного рабочего и ранениям еще двоих человек.