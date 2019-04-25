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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Синоптики назвали 25 апреля самым теплым днем с начала года

В Москве четверг, 25 апреля, стал самым теплым днем с начала года, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня на станции ВДНХ зафиксирована температура 23,3 градуса, что делает сегодняшний день самым теплым с начала 2019 года», — сказал Леус. По его словам, ожидается, что 26 апреля будет немного прохладнее. 

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«Стоит отметить, что абсолютный рекорд для 25 апреля был зафиксирован в 2000 году, тогда воздух прогрелся до 25,4 градуса», — добавил Леус.

Накануне, 24 апреля, в Москве был побит рекорд для этого дня за семь лет, воздух прогрелся до плюс 22,3 градуса. 24 апреля 2012 года температура достигла плюс 21,3 градуса.

Теги: новости РБК, синоптики, Погода, Москва
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