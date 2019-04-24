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Bed Bath & Beyond $20 (+19,76%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
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Общество ,  
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В Москве побит семилетний температурный рекорд

Температура воздуха в Москве 24 апреля побила рекорд для этого дня за семь лет. Об этом сообщил РБК специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Температурный рекорд 2012 года был сегодня побит, тогда 24 апреля воздух прогрелся до плюс 21,3 градуса. Температура воздуха сегодня достигла плюс 22,3 градуса, и мы ожидаем, что завтра может стать еще на градус-полтора теплее», — рассказал синоптик. По его словам, абсолютный рекорд для этого дня был установлен в 1958 году. Тогда воздух прогрелся до плюс 28 градусов.

Ранее в «Фобосе» сообщили, что до конца недели в столице ожидается аномально теплая погода. В пятницу и субботу местами возможен небольшой кратковременный дождь, ночью плюс 7–12 градусов, днем — до плюс 23 градусов. «Такая погода примерно на месяц опережает календарь», — отмечали синоптики.

Теги: погода, погода в Москве, рекорд, новости РБК
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